Rodobens abre vagas de trainee com salários de R$ 6.500

A Rodobens abriu as inscrições do Programa Trainee Rodobens 2022. As vagas são destinadas aos jovens de todo o país e o salário oferecido é de R$ 6.500 por mês.

As inscrições para processo seletivo devem ser realizadas no site até o dia 16 de setembro. Ao final do programa, o profissional mais bem avaliado por sua entrega diferenciada será reconhecido com um curso em uma instituição de ensino no exterior.