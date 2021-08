Rodrigo Fagundes de ‘Pega Pega’ rebate homofóbicos: ‘Do respeito não abriremos mão’

Rodrigo Fagundes, ator que interpreta ‘Nelito’ em ‘Pega Pega’, encontrou uma forma de se divertir na quarentena: refazer as capas de suas trilhas prediletas junto ao marido, Wendell Bendelack. As publicações viralizaram e o ator teve que aprender a lidar com a fama nas redes sociais, inclusive com comentários preconceituosos.