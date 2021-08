Rodrigo Maia critica projeto do Governo Federal

O Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia voltou a criticar duramente o Governo Federal. Desta vez o assunto foi a questão do financiamento do novo Bolsa Família. De acordo com o parlamentar, o Planalto e o Congresso estariam errando ao apostar em mudanças nos precatórios para pagar o benefício.

“Apesar de todos os méritos do programa (Bolsa Família), a solução não pode ser o calote nos precatórios e o aumento da carga tributária de grandes empresas brasileiras”, disse ele. O parlamentar não chegou a citar o nome do atual Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) nem do chefe do executivo nacional, Jair Bolsonaro.

“O projeto de lei do Imposto de Renda e a emenda dos precatórios são projetos polêmicos e completamente equivocados por uma questão muito simples: eles têm o objetivo errado que é garantir espaço no teto de gastos e financiamento para o novo Bolsa Família”, seguiu Maia, ao fazer uma crítica para a proposta em questão.

Mexer nos pagamentos dos precatórios é uma das ideias que o Governo Federal está tendo para conseguir aumentar os valores do novo Bolsa Família. Essa ideia ainda não passou oficialmente pelo Congresso Nacional. Setores mais liberais e de esquerda se mostram contrários ao processo.

De qualquer forma, o Governo vem se mostrando confiante de que vai conseguir aprovar tudo isso dentro do tempo necessário. Vale lembrar que a ideia do Palácio do Planalto é começar a pagar o novo Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro. Seria portanto logo depois do fim dos repasses do Auxílio Emergencial.

Arthur Lira

Curiosamente, não foi só Rodrigo Maia quem criticou o Governo Federal sobre essa questão do Bolsa Família. O seu adversário político, Arthur Lira (PP-AL) também fez isso algumas vezes em algumas entrevistas recentes para jornalistas do país.

O Presidente da Câmara chegou a dizer que o Governo Federal estaria demorando demais para enviar o texto do novo Bolsa Família para o Congresso. “Não pode deixar para aprovar tudo em outubro”, disse ele em uma dessas entrevistas.

De acordo com Lira, o Congresso Nacional pode acabar demorando tempo demais para conseguir essas aprovações do projeto em questão. Por isso, ele disse que o melhor mesmo era ter pressa para aprovar esse texto o quanto antes tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal.

Novo Bolsa Família

De qualquer forma, o fato é que o Governo Federal entregou o texto da Medida Provisória (MP) do novo Bolsa Família para o Congresso Nacional. O próprio Presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente na Câmara dos Deputados para fazer isso.

No entanto, também é fato que esse texto não tem todas as informações básicas sobre o programa em questão. Falta saber, por exemplo, quantas pessoas serão beneficiárias do novo Bolsa Família a partir do próximo mês de novembro.

Além disso, falta saber também quais serão os valores médios desses pagamentos. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, os montantes estão na casa dos R$ 189. O Governo garante que vai aumentar esse patamar, mas ainda anão dá para saber para quanto.