Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, uma vez que o Roit Bank oferece novas vagas em todo o Brasil. Considerada a primeira Accountech e Fintech no Brasil, e possivelmente no mundo, que desenvolve e disponibiliza soluções para o atendimento a empresas optantes pelo regime tributário do lucro real, a empresa conta com mais de 300 postos de trabalho disponíveis.

Há chances para profissionais com ensino técnico e/ou superior completo ou cursando em todo o país nas áreas de Engenharia de Software, Contabilidade, Comercial, Customer Success e Recursos Humanos. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de analista contábil, analista fiscal, analista de recursos humanos, arquiteto de front end, consultor tributário, engenheiro de dados, engenheiro de integrações SAP, engenheiro de machine learning, gerente de contas, sales development representative, sales executive, squad lead, entre outras.

Para além da capacitação técnica, os interessados deverão ter muita garra para vencer desafios e desejo por estudar e aprender sempre. A empresa valoriza, ainda, pessoas comprometidas com resultados, que se adaptam a mudanças e prezam pelo trabalho em equipe.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Roit Bank, os contratados receberão um pacote de benefícios completo que contempla Vale Alimentação ou Refeição, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Apoio psicológico, Clube de benefícios, Curso de inglês, Parcerias com instituições de ensino, ROIT Academy, Horário flexível, Home Office, Programa de mentoria e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://roit.ai/carreiras e cadastrar o currículo para participar do processo seletivo. Não há informações sobre o período de inscrições, o que significa que as posições ficarão disponíveis até o preenchimento das vagas.