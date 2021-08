Roma Antiga: questão de vestibular comentada

Análise questão de vestibular sobre a Roma Antiga

Todos nós sabemos que muitos vestibulares abordam com grande frequência questões sobre os mais variados aspectos da Roma Antiga em suas provas de história geral. Isso acontece principalmente devido à importância desse tema para a humanidade.

Para que você saiba como o assunto é abordado no vestibular e, dessa forma, possa se preparar melhor, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão sobre a Roma Antiga.

Análise questão de vestibular sobre a Roma Antiga: confira!

(UEM – 2017) Leia o fragmento a seguir e assinale o que for correto, considerando também conhecimentos sobre a expansão do Império Romano.

“A expansão territorial romana é revestida de características próprias que a diferenciam dos processos de expansão dos outros povos da Antiguidade. Foi um fenômeno de longa duração, com ritmos de intensidade variada, que se estendeu desde o século V a.C. até o século II d.C., com as campanhas militares de Trajano. Roma atingiu, sob esse imperador, a extensão máxima de seu império, através da anexação da Dácia, da Armênia, da Mesopotâmia e da Arábia”.

01) Apesar da incorporação de uma vasta área territorial, o expansionismo do Império Romano se limitou ao atual continente europeu.

02) Com a expansão territorial, houve um aumento significativo do emprego da mão de obra escrava na agricultura e nas atividades urbanas.

04) Nesse processo expansionista, ao vencer os cartagineses e ao escravizar seus habitantes, Roma passou a dominar o Mediterrâneo Ocidental.

08) Organizado em províncias e contando com um importante exército dividido em legiões, o Alto Império demarca o apogeu do expansionismo romano.

16) As sucessivas derrotas sofridas para os etruscos, nas Guerras Púnicas, assinalam o fim do expansionismo de Roma.

Análise:

A questão do vestibular da UEM (Universidade Estadual de Maringá) aborda um tema muito importante: o caráter expansionista do Império Romano.

As alternativas 02, 04 e 08 estão corretas. Podemos afirmar que a alternativa 01 está incorreta porque sabemos que o expansionismo do Império Romano não se limitou ao continente europeu, como o próprio texto afirma, já que os romanos dominaram partes da Ásia e partes da África.

A alternativa 16 está incorreta porque as Guerras Púnicas aconteceram entre cartagineses e romanos, e não entre etruscos e romanos. Ainda, Roma venceu as Guerras Púnicas, ao contrário do que se afirma na alternativa em questão.