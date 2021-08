Romana Novais reage sobre boato de crise com Alok: ‘Tenho a senha do celular dele’

Romana Novais usou as redes sociais para afastar rumores de uma possível crise no casamento com Alok. Juntos desde 2013, a médica respondeu um internauta que questionou se estava tudo bem com o seu relacionamento com o DJ.

“A gente já brigou, óbvio, mas aqui em casa é proibido dormir sem resolver o ‘problema'”, disse ela. Em seguida, ela afirmou que não sente ciúmes do marido, com quem tem dois filhos, o Ravi, de 1 ano, e Raika, de 8 meses.

“Verdade que você é ciumenta a ponto de mexer no celular do Alok escondida?”, questionou um fã. Romana, então, emendou: “Mentira. Não vejo necessidade. Tenho a senha do celular dele e também certeza que não preciso fazer isso”.

Durante o bate-papo, ela ainda relembrou o aborto espontâneo que sofreu antes de ter os dois filhos. “Último ano da faculdade, sofri um aborto espontâneo com 8 semanas de gestação. Era uma menininha”, explicou.