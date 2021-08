Romantismo: principais autores do movimento

Principais autores do Romantismo: conheça!

O Romantismo, movimento artístico, literário e cultural, esteve em vigor entre os séculos XVIII e XIX.

Os autores desse movimento, denominadores de “autores românticos”, são abordados com frequência por questões de literatura e português das principais provas do país, com um destaque para aquelas dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa forma, para te ajudar, o texto de hoje trouxe um resumo com as principais características dos principais autores do Romantismo.

Principais autores do Romantismo: Camilo Castelo Branco

Camilo Castelo Branco foi um prosador da literatura portuguesa responsável por escrever uma série de romances e de novelas.

Uma das principais características da produção desse autor é a presença de histórias passionais e trágicas, nas quais os amantes são destruídos por uma sociedade individualista, egoísta e preconceituosa. O desfecho de suas obras têm como objetivo criticar esse tipo de comunidade, que vigorava na sua época.

Dentre suas principais obras, podemos destacar: Amor de salvação, Amor de perdição e Coração, cabeça, estômago.

Principais autores do Romantismo: José de Alencar

A obra de José de Alencar é nacionalista e, dessa maneira, busca supervalorizar a figura do indígena, além de exaltar a natureza local. Ainda, as narrativas desse autor abrangem notável amplitude geográfica e utilizam-se do registro histórico.

O indianismo de Alencar é monumental, não somente na criação idealizada das personagens, com um destaque para Iracema e Peri, como também pela exuberância e pelo colorido dos cenários descritos.

No romance urbano, o autor revela-se mais fiel aos fatos, reproduzindo ambientes, modas e comportamentos com senso de medida, tanto no desenrolar das ações como nas descrições. Ainda, devemos ressaltar que o autor, em suas obras, critica a hipocrisia da sociedade, a corrupção, a ostentação e a futilidade.

Principais autores do Romantismo: Manuel Antônio de Almeida

A principal realização literária desse autor é o romance Memórias de um sargento de milícias, que retrata com fidelidade o Rio de Janeiro nos anos da presença de D. João VI no Brasil.

Estão presentes em sua narrativa a linguagem popular, os hábitos, as tradições, as festas do povo, os cultos religiosos, as crendices, a hipocrisia, as amizades, a solidariedade popular e o amor. Ainda, deve-se ressaltar que a sua obra nega a idealização romântica.