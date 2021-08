Rômulo Arantes Neto vive romance às escondidas com influenciadora; saiba quem é

Solteiro há quatro meses, pelo visto, Rômulo Arantes Neto já colocou a fila pra andar e está vivendo um novo romance. Após por um fim no namoro de dois anos com a modelo argentina Sonia Vasena, o ator estaria se relacionando com a influenciadora digital Nati Vozza.

Segundo o colunista Leo Dias, apesar de estarem juntos, os dois preferem não rotular a relação que ainda é recente. A moça, que também é empresária, estava solteira desde o final de 2019. Ela era casada há 13 anos com o empresário Antônio Junqueira, com quem teve um filho, o pequeno Bernardo.

Veja: