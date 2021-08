Rotina noturna: dicas para cuidar da pele e do cabelo antes de dormir

A expressão skincare está na moda há um tempo. Cuidar da pele e também do cabelo tem sido prioridade para muita gente. Para outros, no entanto, ainda é um universo desconhecido. Para esse grupo, o importante é começar por algum lugar. E é a rotina noturna um dos pontos mais importantes e que pode ser inserido no nosso dia a dia.

Primeiro é importante lembrar que a alimentação está diretamente ligada a nossa pele e cabelo. Por isso, de acordo com o dermatologista e tricologista Dr. Amilton Macedo Dr Amilton Macedo, devemos priorizar uma alimentação protéica durante a noite. Isso porque, liberamos melatonina e o hormônio do crescimento durante o sono, sendo um momento importante para ter bastante proteína no corpo para estimular a produção de colágeno, essencial para manter a pele com uma aparência mais jovem.

Outro passo fundalmental é fazer uma limpeza profunda antes de dormir. “Inicia o processo com um demaquilante e segue com a limpeza com o seu sabonete favorito para o rosto. Vale também usar as escovas de limpeza facial para promover uma leve esfoliação”, indicou o médico à Vogue Brasil.