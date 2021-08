Rumores: Globo se pronuncia sobre a possível saída de Bonner do Jornal Nacional

De acordo com a Globo, William Bonner continuará firme e forte na bancada do Jornal Nacional. Após os rumores de que o apresentador deixaria o noticiário, a emissora se pronunciou e afirmou que a informação não procede.

O burburinho sobre a suposta saída de Bonner começou em um vídeo feito pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!. No material, Lo-Bianco afirmava que o apresentador teria pedido para deixar a bancada em abril do próximo ano.

De acordo com o UOL, a assessoria de imprensa da globo afirmou em nota que “nada do que foi dito procede”. Dessa forma, Bonner, que tem 35 anos na emissora, segue como o âncora do telejornal.

Novidades no JN

E para ‘provar’ que continua firme e forte na programação, William Bonner comunicou nesta segunda-feira (2) que o Jornal Nacional terá um Instagram oficial. A ideia é mostrar os bastidores do telejornal e o trabalho desenvolvido por ele e pela jornalista Renata Vasconcellos até o horário da programação.