Sabor caseiro: aprenda a preparar um delicioso rondelli com massa fresca

Para uma semana produtiva, nada melhor do que almoçar um prato caseiro e com lembranças afetivas. Por isso, trouxemos hoje uma receita que além de ser versátil é extremamente saborosa. Quem nos ajudou foi o chef Melchior do Gema Restaurante e do Botequim Carioca. Ele fez um passo a passo com dicas práticas de como preparar de uma massa fresca.