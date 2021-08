SAC Móvel atende moradores de Lauro de Freitas até 27 de agosto

O SAC Móvel está disponível para atendimento dos moradores da cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O serviço de emissão de documentos será mantido até o dia 27 de agosto no Estacionamento H (externo) do Parque Shopping Bahia.

Estão sendo disponibilizados emissão de carteira de identidade (1ª e 2ª via), CPF (1ª via) e Antecedentes Criminais. Além disso, sugestões, reclamações, informações, denúncias e elogios dos cidadãos referentes aos serviços públicos estaduais poderão ser feitos à Ouvidoria Geral do Estado.