Sacar dinheiro com cartão Nubank: veja o passo a passo de como usar o serviço

O Nubank pode ser considerado hoje como um dos maiores bancos digitais do Brasil, possuindo também uma grande cartela de clientes que possuem a conta corrente online. Contudo, muitos deles não sabem ainda como sacar dinheiro com cartão Nubank. Portanto, confira os detalhes na matéria de hoje (16) do Notícias Concursos.

Nubank não possui caixas eletrônicos próprios: como fazer?

O Nubank é a fintech que vem crescendo rápido a nível nacional, apoiado pela modernidade e digitalização de serviços bancários em nosso país. Ademais, a instituição também se aproveita da confiança aumentada da população pelos meios virtuais da movimentação de dinheiro. Com isso, entre os vários serviços oferecidos surge a dúvida: como sacar dinheiro com cartão Nubank.

A Revista Forbes, reconhecendo essa popularidade, considera o banco digital como o melhor do Brasil, ficando à frente das instituições financeiras mais tradicionais e renomadas. Assim, o Nubank acaba desbancando organizações com bastante tempo de mercado, como Itaú, Caixa e Bradesco.

No entanto, há algumas particularidades que tornam essa fintech roxinha diferente desses bancos tradicionais. A principal é a questão de não cobrar por nenhum de seus serviços. Em contrapartida, agências físicas não fazem parte do conjunto de produtos oferecidos. Ademais, também não há caixas eletrônicos exclusivos da marca Nubank, e nem se sabe se algum dia terá.

Isso acontece porque a possibilidade de gratuidade de serviços é gerada justamente por conta da economia de não precisar dos caixas ou agências. Assim, mantém sua atuação na forma integralmente digital.

Como sacar dinheiro com cartão Nubank?

A retirada do dinheiro com cartão Nubank tem como ser feita de forma simples, prática, sem grandes tumultos. É possível usar o cartão roxinho nos caixas da rede TecBan/Banco24Horas, bem como da rede Saque e Pague tão logo necessite.

Nos caixas eletrônicos dessas redes interbancárias, para fazer a retirada, é preciso inserir o cartão, seguindo o procedimento que é padrão para saque. Em seguida, deve-se digitar o valor desejado da retirada no terminal de autoatendimento. Depois, basta confirmar a senha e pronto.

Cabe ressaltar, entretanto, que a cada saque efetuado com os cartões Nubank, existe um custo aproximado de R$ 6,50. Mas, essa informação, bem como outras adicionais, é mostrada em tela antes de se concluir a retirada.

Sobre tal assunto, de como sacar dinheiro com cartão Nubank, a fintech detalha que é necessário cobrar pelo saque. Mas não faz isso para ter lucro, mas para cobrir o custo das operações com as empresas parceiras.

