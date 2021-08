Saiba agora como ativar a função crédito em seu cartão

Atualmente, todos os cidadãos maiores de 18 anos que realizarem o cadastro no Nubank, garantem acesso a uma conta digital. Desse modo, os clientes adquirem um cartão de débito para realizar compras e saques. Apesar disso, para conseguir um cartão de crédito da instituição, ainda é necessário passar por uma análise de crédito.

A análise de crédito do banco digital é feita por meio de informações de diversos bancos de dados públicos, além de critérios internos. Ademais, toda essa pesquisa gera uma pontuação que a instituição utiliza para separar perfis de clientes.

Apesar desses critérios, o Nubank afirma que está em constante estudo de consumo e critérios de aprovação de análise. A fintech ainda afirma que se o indivíduo solicitou uma análise, mas não foi aprovado, é recomendado refazer o pedido após três meses, pois a situação pode ter mudado.

Como ativar a função crédito no cartão Nubank?

Atualmente, o Nubank é o maior banco digital independente do mundo, e o interesse pelo cartão de crédito da instituição cresce a cada dia. Portanto, explicaremos como solicitar e ativar a modalidade crédito no app da fintech.

Embaixo da mensagem “Peça seu cartão de crédito sem anuidade e tenha mais controle da sua vida financeira”, o cliente deve selecionar a opção “Pedir cartão”. O Nubank realizará uma análise de crédito em até 5 dias úteis. Se o cliente for aprovado, basta clicar na opção “Finalizar cadastro”.

A instituição ainda afirma que para algumas pessoas pode aparecer a mensagem “Ative a função crédito do seu roxinho e tenha mais controle da sua vida financeira”. Nesse caso, o usuário deve clicar em “Ativar crédito” e a função já estará disponível.

É importante lembrar que todos os clientes possuem um único cartão Nubank, que deve ser utilizado para operações no débito e também no crédito. O cartão disponibilizado possui a bandeira Mastercard e é aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos pelo mundo.

Entenda o cartão de crédito com garantia

Como já dito anteriormente, o interesse pelo cartão de crédito Nubank cresce a cada dia. Apesar disso, muitas pessoas acabam não conseguindo o tão desejado cartão, por não possuírem um bom histórico de crédito. Pensando nisso, a instituição vem testando uma opção para que os clientes possam construir um histórico de crédito.

De acordo com o exemplo disponibilizado pelo banco digital, se uma pessoa deseja R$ 200 para utilizar na função crédito, basta depositar R$ 200 na conta. O valor é liberado imediatamente para o uso, e se o cliente realizar uma compra de R$ 150, esse valor fica separado na conta e o limite torna-se R$ 50. No fim do mês, o usuário paga a fatura do cartão normalmente, com esse valor depositado.

Nessa função é possível depositar até R$ 5 mil, e o limite varia conforme o dinheiro depositado. Essa opção é um caminho para que os clientes consigam conquistar o crédito. Apesar disso, o Nubank afirma que a modalidade ainda está em fase de testes, portanto, ainda não está disponível para todos os clientes.