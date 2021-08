Saiba como cancelar compras feitas pelo cartão de crédito

Em suas redes sociais, o Nubank ensina aos seus usuários como realizar o cancelamento de compras feitas por meio do cartão de crédito da instituição. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cancelamentos podem ser feitos até sete dias após a aquisição do produto.

Segundo a fintech, a contestação pode ser realizada por inúmeros motivos, como ao comprar um produto e receber outro, ou receber uma mercadoria com defeito. Também é possível solicitar o cancelamento simplesmente por ter se arrependido da compra e não ter recebido a assistência adequada da loja.

Apesar disso, o Nubank informa que é importante estar atento aos prazos, pois cada motivo para o cancelamento possui um período para realizar a contestação. Ademais, a compra de produtos é um acordo entre o vendedor e o comprador, portanto, as operadoras de cartão não possuem autonomia para cancelar ou estornar valores levando em consideração apenas um dos lados.

Desse modo, o Nubank não pode simplesmente cancelar a compra, mas pode abrir uma disputa para que o usuário receba o valor gasto. Nessa disputa, provas são apresentadas e a bandeira do cartão de crédito, ou seja, a Mastercard, define quem está correto.

Todo esse processo pode levar alguns meses, portanto, as instituições financeiras costumam disponibilizar um crédito (crédito de confiança) no valor da compra em questão para os clientes que estão com uma disputa em andamento.

O código de defesa do consumidor

Você Pode Gostar Também:

No Brasil, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garante aos clientes sete dias para desistir de compras. Esse período é contado a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto.

Esse período de sete dias é o tempo que o consumidor possui para declarar que está arrependido da aquisição do produto. Se isso ocorrer, o fornecedor deve estornar os valores pagos pelo consumidor, incluindo gastos extras como o frete. Esse arrependimento pode ocorrer por diversos motivos, seja por uma questão financeira ou pela qualidade do produto, e deve ser respeitado pelas empresas

Como cancelar compra pelo cartão de crédito Nubank?

Para cancelar a compra realizada por meio do cartão de crédito, o cliente precisa entrar em contato com a loja e pedir para que seja feito o cancelamento da compra. Cada loja possui sua política para devolução ou troca de produtos, portanto, é necessário seguir as orientações da empresa e aguardar a confirmação de cancelamento.

Depois de solicitar o cancelamento, o cliente deve aguardar o estorno, que pode levar um período de uma a duas faturas. Apesar disso, o Nubank informa que se o usuário não puder aguardar o prazo do estorno, basta tirar print do comprovante de cancelamento enviado pela loja e entrar em contato com os colaboradores do banco digital por meio do aplicativo para agilizar o processo.

Já em situações onde o cliente entrou em contato com a loja, mas não obteve nenhum retorno ou assistência, é necessário tirar print de todas as tentativas de contato. Esses prints devem servir como prova para a contestação. Com todos esses documentos em mãos, é preciso procurar a central de atendimento Nubank no App que indicará o direcionamento adequado para a contestação.