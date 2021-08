saiba como encontrar o número da conta e o código de agência

Muitos usuários possuem dificuldades para encontrar seus dados no Nubank ou ainda se sentem meio perdidos na hora de encontrar qualquer informação sobre a sua conta. Por conta disso, é importante se relatar quais são informações necessárias e o passo-a-passo de como encontrar esses dados, como o código da agência ou outros dados da conta do cliente.

O Nubank consiste em uma fintech que surgiu, segundo o próprio banco, para lutar contra a complexidade do sistema financeiro e que usa tecnologia, design e ciência de dados para oferecer produtos simples, fáceis de usar e 100% digitais, como o cartão de crédito. Além disso, o banco possui mais de 40 milhões de clientes, operações no México e na Colômbia e escritórios na Argentina e em Berlim, na Alemanha.

Já que o Nubank é um banco 100% digital, ele não possui agências físicas. Portanto, isso significa que os usuários devem fazer tudo pelo aplicativo. Ainda assim, mesmo sem possuir agência física, o banco possui um código de agência para ser usado nas transações. Esse código utilizado é o 0001.

Número da conta Nubank

Mesmo com o código da agência sendo o mesmo para todos os clientes do Nubank, o número da conta permanece único para cada conta, seja para uma conta de pessoa física ou para jurídica.

Para encontrar esse dado, é preciso clicar no avatar acima do nome do cliente na tela inicial do app do Nubank. Assim, essa informação vai aparecer junto ao código da agência e do número do banco, sendo no total sete números e um dígito.

Já o número do Nubank é o 260. Para receber uma transação, é necessário apenas indicar o código do Nu. Portanto, é só informar este número ou buscar por ele na lista de opções. Lembrando que a razão social do Nubank é a Nu Pagamentos S. A. – Instituição de Pagamento.

Porque não há agências do banco?

O Nubank nasceu, segundos explicações da fintech, com a iniciativa de descomplicar o sistema financeiro e devolver às pessoas o controle do dinheiro delas. Contudo, uma pergunta muito corriqueira é sobre “onde tem agência do Nubank?”. O fato é que o Nubank não possui agências físicas.

A idéia foi de David Vélez, um dos principais fundadores do Nubank, depois que ele precisou abrir uma conta no Brasil, ele percebeu o quanto o sistema bancário era muito burocrático. O fato de ter que ir à agência, ficar preso na porta giratória e receber um péssimo atendimento foram gatilhos para começar a pensar em uma solução.

Para entrar em contato com o time de atendimento do Nubank é fácil e rápido, com atendimento por telefone, e-mail ou chat a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, mesmo em feriados. Isso sem a necessidade de filas, enrolação ou burocracia.

Para a crença de algumas pessoas, as agências físicas são a única forma delas serem ouvidas, e que de outra forma seus problemas não serão resolvidos. Assim, o Nubank investiu nos xpeers, que são as pessoas no time de atendimento ao consumidor.

Estes são treinados para resolver os problemas dos clientes sem que seja preciso vários processos burocráticos ou hierarquia. O novo método da fintech se tornou, segundo muitos clientes, tão eficaz que, ano após ano, o time de atendimento do Nubank é reconhecido como o melhor do Brasil.