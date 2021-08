Saiba como usar peças atemporais na decoração de apartamentos

Impulsionados pelo isolamento social, desde 2020 os brasileiros voltaram a sua atenção para os cuidados com a casa. Entre os produtos mais procurados, estão as peças atemporais , pois elas permitem fazer mudanças constantes no ambiente, promovendo a mesclagem entre os artigos adquiridos e elementos que já compõem a decoração do ambiente.

“Para criar uma boa estética com foco no atemporal, dentro de um apartamento ou casa pequena, por exemplo, é necessário lembrar que além das peças, pode-se recorrer as cores neutras, focando em linhas retas e traços limpos sem tantas informações”, explica a arquiteta Agnes Carvalho.

A profissional reforça que a utilização das cores também pode ser uma ótima alternativa. “Existem cores que se encaixam melhor neste processo e o branco é sempre atemporal, é clássico e eterno. Porém, podem ser usadas outras cores, como as claras e tons neutros, que também trarão esta característica”, acrescenta.

A arquiteta Samara Carvalho também reforça que esses são aspectos fundamentais para que a decoração do espaço não se perca no tempo e não seja datada. “Por isso, evitar elementos marcados de um período histórico é importante também para que a atemporalidade exista”, frisa.

“Ao mesclar decorações não devemos utilizar elementos com muitas informações e que briguem entre si. É necessário escolher um deles de forma a destacá-lo no espaço, enquanto o outro deve trazer o equilíbrio. Dessa maneira, recomendamos não utilizar cores descombinadas, utilizar os círculos cromáticos e investir nos seus possíveis arranjos”, finaliza.