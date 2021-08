Saiba o que pode te deixar de fora da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial

Pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial é iniciado e beneficiários ficam sem receber. A nova rodada começou nesta quarta-feira (18) para os beneficiários do Bolsa Família e será iniciada nesta sexta-feira (20) para o público geral.

Diante disso, o Governo Federal vem reforçando as análises mensais pela Dataprev, para evitar fraudes ou pagamentos indevidos aos cidadãos brasileiros. Desta forma, muitos beneficiários já foram excluídos da folha do benefício da quinta parcela do programa.

Análise nos cadastros

Embora o benefício vem sendo distribuído há meses, todos os beneficiários estão sujeitos a terem o seu cadastrado cancelado. Isso porque, após cada pagamento o Ministério da Cidadania e Dataprev trabalham juntos para fiscalizar os dados dos cidadãos contemplados.

Desta forma, sendo identificada qualquer inconsistência, o titular pode perder o direito ao recebimento da próxima parcela do programa. Para saber se ainda receberá a parcela, é necessário realizar consultas no portal do auxílio.

O que pode cancelar o auxílio emergencial?

Ser contratado com carteira assinada sendo beneficiário do auxílio;

Passar a receber o seguro-desemprego, benefícios previdenciários ou repasses assistenciais do governo (com exceção do Bolsa Família) sendo cotista do programa;

Ser militares ou requerentes de classe média (que não poderiam ter acesso ao auxílio).

Como saber se fui excluído?

Para saber se ainda possui o direito de receber o benefício, é preciso realizar uma consulta no site. Ao abrir o portal, informe seu nome completo, data de nascimento, número do CPF e nome completo da mãe.

Na página inicial, caso o sistema apresente a aceitação dos dados, isso significa que ainda está no projeto. Porém, se receber a negativa, terá 10 dias para juntar toda documentação que comprove que a decisão do Governo está equivocada através da contestação.

Ao fazer isso, o segurado estará solicitando que seus dados sejam novamente analisados pela equipe da Dataprev, para que volte a ser um beneficiário do auxílio emergencial e receba o próximo pagamento.

Próximos pagamentos do auxílio emergencial 2021

Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Público Geral

Depósitos

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 21 de agosto 22 de setembro 21 de outubro Março 21 de agosto 23 de setembro 22 de outubro Abril 22 de agosto 24 de setembro 23 de outubro Maio 24 de agosto 25 de setembro 23 de outubro Junho 25 de agosto 26 de setembro 26 de outubro Julho 26 de agosto 28 de setembro 27 de outubro Agosto 27 de agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 28 de agosto 20 de setembro 29 de outubro Outubro 28 de agosto 01 de setembro 30 de outubro Novembro 29 de agosto 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 31 de agosto 03 de outubro 31 de outubro

Saques

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 1º de setembro 4 de outubro 1º de novembro Fevereiro 2 de setembro 5 de outubro 3 de novembro Março 3 de setembro 5 de outubro 4 de novembro Abril 6 de setembro 6 de outubro 5 de novembro Maio 9 de setembro 8 de outubro 9 de novembro Junho 10 de setembro 11 de outubro 10 de novembro Julho 13 de setembro 13 de outubro 11 de novembro Agosto 14 de setembro 14 de outubro 12 de novembro Setembro 15 de setembro 15 de outubro 16 de novembro Outubro 16 de setembro 18 de outubro 17 de novembro Novembro 17 de setembro 19 de outubro 18 de novembro Dezembro 20 de setembro 19 de outubro 19 de novembro

