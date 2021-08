Saiba quais cuidados você precisa ter ao fornecer dados na internet

Com o avanço tecnológico e a utilização da Internet, os brasileiros estão mais vulneráveis com possíveis vazamentos dos dados fornecidos no mundo digital.Entre as informações vazadas, dados básicos como nome, e-mail, CPF, endereço, fotos das pessoas, e até os mais detalhados, a exemplo da renda e poder aquisitivo dos cidadãos, imposto de renda e quais os dependentes familiares.

O advogado especialista em Crimes Virtuais e Cibernéticos, Leonardo Britto, fala que para estes casos existe punição jurídica para os envolvidos, e afirma que esse processo inicia após a identificação da real identidade do hacker e de todos os seus colaboradores na prática de crimes virtuais. “Sendo assim, é possível punir criminalmente cada um deles pelos atos ilegais praticados. Vale ressaltar que a conduta delituosa de cada um dos envolvidos será analisada de acordo com a sua colaboração com o evento danoso”, destaca.

O especialista salienta, que nos casos em que o ataque ocorre por plataformas de streaming de vídeo, como Netflix e Amazon Prime, o dono das informações do cartão cadastrado, por exemplo, tem direito de processar as empresas a qual os dados foram fornecidos.

No caso de cartões clonados, é preciso realizar o bloqueio imediato. Além disso, é importante promover o registro de ocorrência junto à autoridade policial com objetivo de que seja aberto inquérito para apuração e elucidação do crime”, orienta.