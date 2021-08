Saiba tudo sobre o empréstimo pessoal do banco digital

A contratação de empréstimo pessoal pelo Nubank pode ser feita através do app da fintech. O processo não é tão burocrático como outros bancos solicitam. Em momento onde muitas pessoas acabaram perdendo o emprego ou tiveram que fechar as portas do estabelecimento, um empréstimo feito de forma consciente pode reorganizar as finanças, mas precisa ser analisado caso a caso.

O empréstimo do Nubank é bem claro na forma em que as parcelas podem ser quitadas, de modo a mostrar aos seus clientes sobre a possibilidade de descontos, caso eles antecipem as parcelas. Mas antes de contratar um valor que talvez não se possa pagar, o importante é entender sobre o uso empréstimo, e avaliar se realmente necessita.

Faça uma simulação de empréstimo no app do Nubank

No app do Nubank, se tem a opção de realizar uma “simulação de empréstimo”. É uma forma prática e segura de ver quanto você irá pagar de juros e quantas parcelas. Nos atalhos do aplicativo, selecione por “empréstimo” e depois clique em “novo empréstimo”. Depois é só digitar o valor que você deseja que seja emprestado.

Após fazer tudo isso e se certificar os juros, terá um contrato que mostrará as condições de contratação e o valor total do empréstimo. A análise do crédito é feita na hora, mas geralmente o Nubank pede algumas informações complementares. Geralmente essas informações podem pedir o valor que você possui de patrimônio no momento da contratação.

De que forma são cobrados os juros?

As taxas de juros são personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente e esse é um dos motivos de por que muda de acordo com cada pessoa. O Nubank garante que as taxas médias ficam dentro dos valores que normalmente são oferecidos no mercado, também podendo variar de acordo com o número de parcelas.

Vale lembrar que para empréstimos é cobrado o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Esse valor é de 0,38% sobre o total do empréstimo contratado, mais uma porcentagem calculada por dia de acordo com o prazo observado para pagamento.

O empréstimo do Nubank ainda não foi liberado para todos os clientes no app, mas a fintech está fazendo isso aos poucos para todos. Para quem já tem essa opção, é possível ver o limite de empréstimo que está pré-aprovado, além de fazer a simulação de quanto lhe custaria caso contratasse.

O primeiro dia de pagamento pode ser até 90 dias após a contratação, sendo que o cliente tem até 24 meses para quitar o empréstimo. Se o cliente concordar com as condições e valores, o valor que foi pedido será transferido diretamente para a sua conta do Nubank.

Para realizar o pagamento do empréstimo do Nubank o procedimento também é bastante simples. Ele pode ser feito através da própria Nuconta, com a possibilidade de ativar o pagamento por débito automático. Dessa forma se garante que não irá deixar de pagar nenhuma parcela e também evita de “sujar o nome” por conta de um empréstimo que contratou e não pagou.