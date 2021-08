Saint-Gobain recruta para programa de trainee

A Saint-Gobain está recrutando recém-formados para seu programa de trainee. Ao todo são mais de 20 vagas nas áreas de Digital & Inteligência de Dados, Industrial e Indústria 4.0, Comercial, Compras, Finanças, Supply Chain, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento, Produto e Recursos Humanos.

Serão aceitos profissionais que tenham concluído há, no máximo, dois anos qualquer curso de graduação nas áreas de Exatas ou Humanas. Os candidatos devem ter, ainda, bom conhecimento em inglês e disponibilidade para mudar de cidade. Segundo a empresa, as vagas são para as cidades de São Paulo, Guarulhos, Mauá, Cotia, Analândia, Jandira, Jacareí, Mogi das Cruzes e Embu das Artes, no Estado de São Paulo.

Líder mundial na fabricação de argamassas, impermeabilizantes, revestimentos para pisos, fachadas e soluções técnicas, a empresa oferece aos contratados um programa completo e estruturado, que prevê formação de mais de 200 horas, incluindo cursos de Design Thinking, Inovação e Autoconhecimento, além de mentorias individuais.

A ideia é justamente suportar o crescimento e impulsionar o desenvolvimento profissional de novos talentos que estão iniciando agora a sua trajetória profissional. Com muita autonomia, a empresa busca pessoas que sejam protagonistas das suas carreiras e que compartilhem do propósito da Saint-Gobain: making the world a better home.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de setembro diretamente no site https://www.saint-gobain.com.br/trabalhe-conosco/programa-trainee. O processo será realizado totalmente on-line e contemplará testes, avaliação de fit cultural, vídeo entrevista, dinâmicas de grupo, painel com gestores e entrevista final com alta liderança.

A expectativa é de que os selecionados comecem a atuar em janeiro de 2022.

