Sala de Alerta confirma continuidade das chuvas e risco de deslizamento; vídeos

Com o acúmulo de chuvas durante toda esta terça-feira (3) e a previsão de mais chuvas para os próximos dias, a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos substituiu o aviso para alerta meteorológico.

Isso porque já foram registrados acumulados significativos em pontos isolados do Litoral, em especial na região metropolitana, e da Zona da Mata durante toda esta terça-feira. Em alguns pontos de Maceió, por exemplo, já foi registrado 110 mm de chuvas nos últimos quatro dias.

Com a previsão de continuidade das chuvas de intensidade fraca a moderada durante esta noite e durante a quarta-feira (4) nestas regiões, há risco moderado de movimentação de massa em áreas de encosta, alagamentos em áreas com deficiência de drenagem e transbordo de pequenos rios e riachos.

O alerta é válido para o Litoral (região metropolitana e Norte da região) e Zona da Mata (norte da região). Nas outras regiões, existe a previsão de chuva, porém com baixo risco de ocorrência de desastres naturais. Até o momento, os principais rios e lagoas do Estado de Alagoas não apresentam risco de transbordamento.

De acordo com a Defesa Civil de Maceió, as chuvas devem perdurar até esta quinta (5). Quem estiver em áreas de risco, deve procurar a residência de familiares. Houve deslizamento de barreira no Feitosa, além de outras ocorrências no Barro Duro e Jacintinho. Não houve registro de feridos.

Na noite desta terça (3), internautas registraram vários pontos de alagamento na capital.