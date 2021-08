Salário de R$ 6 mil: Prefeitura baiana abre 150 vagas de emprego para todos os níveis

A prefeitura de Ibirataia (BA) está com 150 vagas de emprego abertas para profissionais de todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio/técnico e de superior. As inscrições podem ser realizadas através do site e as taxas de participação variam entre R$ 45, R$ 55 e R$ 75.

Há oportunidades para os seguintes cargos: motorista categoria “B” (7); motorista categoria “D” (4); agente de combate às endemias; agrimensor; auxiliar de escritório (5); assistente administrativo escolar (3); atendente/cuidador de classe (8); auxiliar de serviço de saúde (12); intérprete de libras (2); motorista socorrista – Samu; orientador social (2); operador de computador (5); professor da educação do campo (18); técnico de Raio X; técnico de higiene bucal (2); técnico agropecuário (2); técnico de enfermagem (13); técnico de enfermagem socorrista – Samu; técnico de laboratório (1); assistente social (4); biomédico (1); coordenador pedagógico – ensino fundamental – anos finais (2); coordenador pedagógico – ensino fundamental – anos iniciais (3); coordenador pedagógico – ensino infantil (2); enfermeiro (7); engenheiro ambiental; farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); médico clínico geral (4); médico veterinário (1); nutricionista (2); odontólogo (2); professor de ciências humanas e suas tecnologias (5); professor de ciências naturais (3); professor de educação física (5); professor de língua inglesa (2); professor de língua portuguesa (6); professor de matemática (4); professor ensino fundamental anos iniciais (3); professor ensino infantil (5) e psicólogo (2).

Aqueles que forem selecionados irão trabalhar sob o regime de 20h a 40 semanais e irão receber entre um salário mensal que varia entre R$ 1.100 a R$ 6.000, a depender do cargo.