Salvador atrai mercado imobiliário e ganha novos empreendimentos durante a pandemia

Salvador tem atraído o mercado imobiliário ganhando o posto de maior mercado imobiliário do Nordeste. Pelo menos é no que acredita a incorporadora Moura Dubeux, que vem aumentando o investimento na cidade. A empresa lançou, em 2020, por exemplo, três empreendimentos imobiliários na cidade com valor geral de vendas (VGV) de R$ 234 milhões.

Com o retorno positivo do ano anterior, ao longo de 2021, a incorporadora vai lançar quatro empreendimentos – dois deles já lançados no primeiro semestre – com VGV de R$ 388 milhões em território soteropolitano. Um investimento que faz de Salvador a principal praça de investimentos por representar 29,8% do valor geral de vendas de todos os empreendimentos lançados pela empresa nos últimos 12 meses em todo o nordeste, região onde a Dubeux atua de maneira exclusiva.

A Moura Dubeux nasceu em Pernambuco há 38 anos. Na Bahia, já investe há 13 anos, tendo entregue 10 empreendimentos e 7 estão a caminho. A pandemia do novo coronavírus não desaqueceu o mercado para a incorporadora. A empresa alcançou, no ano passado, R$ 710 milhões em rendas líquidas, o que representou 25% a mais do que em 2019. Só em Salvador, as vendas líquidas chegaram a R$ 125 milhões no último ano.

Depois desse crescimento, a expectativa é que a taxa de aumento nos rendimentos seja de 65% de 2020 para 2021. Essa previsão se baseia em novos empreendimentos como o Horto Essence, que foi lançado no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana.