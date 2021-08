Salvador começa a vacinar pessoas com 21 anos nesta segunda (16)

As pessoas com 21 anos ou mais começam a ser vacinadas pela Prefeitura contra a Covid-19 em Salvador, nesta segunda-feira (16). A estratégia para este público acontecerá à tarde, das 13h às 16h, para as pessoas nascidas até 16 de outubro de 1999. Em seguida, das 17h às 21h, serão contemplados os nascidos até 16 de fevereiro de 2000.

Pela manhã, a primeira dose será aplicada para as pessoas com 22 anos, nascidas até 16 de abril de 1999. A vacinação deste grupo acontece das 8h às 12h.

Também será iniciada, nesta segunda-feira (16), a imunização contra a Covid-19 para as gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) que ainda não tomaram a primeira dose, das 8h às 21h. As aplicações dos imunizantes para os demais públicos prioritários e para a segunda dose estarão suspensas amanhã.

Antes de comparecer aos postos, os cidadãos devem conferir se o nome está na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. No ponto de vacinação, basta apresentar um documento de identidade com foto – no caso das gestantes e puérperas, são necessários outros documentos, conforme estratégia abaixo.

Confira os pontos de vacinação desta segunda-feira (16)

1ª DOSE – funcionamento das 8h às 16h

Drive-thrus: Uninassau (Avenida Magalhães Neto), Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina, Shopping da Bahia, FBDC Brotas e FBDC Cabula.

Postos fixos: USF Curralinho, USF Federação, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), FBDC Brotas, USF Plataforma, USF Vista Alegre, UBS Pirajá, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), FBDC Cabula, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X e UBS Eduardo Mamede (Mussurunga).

1ª DOSE – funcionamento das 8h às 21h

Drive-thrus: Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Arena Fonte Nova (Nazaré), Shopping Bela Vista, Vila Militar (Dendezeiros) e Unijorge (Paralela).

Postos fixos: Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), 5º Centro de Saúde (Barris), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros) e Unijorge (Paralela).

Obedecendo nova recomendação do Ministério da Saúde, somente poderão buscar os pontos de imunização as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) que tiverem prescrição médica para receber a vacina. Para ter acesso ao imunizante, devem ter idade igual ou superior a 18 anos, estar com os nomes no site da SMS e, no ato da vacina, apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica e Declaração Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.

OBS: Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com os imunizantes Oxford/Astrazeneca e Janssen.

Pontos de vacinação para gestantes e puérperas – das 8h às 16h:

Pontos fixos: USF Vila Matos – Rio Vermelho (EXCLUSIVO) e USF Federação

Pontos de vacinação para gestantes e puérperas – das 8h às 21h:

Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Universidade Católica do Salvador (Pituaçu).