Salvador ganha seu primeiro empreendimento Boutique Living

Foto: Arte / Divulgação Você sabe o que é um empreendimento boutique? A nova tendência do setor imobiliário brasileiro, além de agregar localização privilegiada e beleza estética, traz diferenciais que superam essas qualidades. Os projetos que se enquadram nesse conceito são originais, com estruturas bem planejadas, design diferenciado e de alto padrão. A menina dos olhos de investidores e daqueles que desejam uma morada exclusiva.

Concentrados na construção de um imóvel original, que dará aos compradores a oportunidade de se sentirem especiais, a Costa Andrade e a Capa Concepts estão lançando o primeiro empreendimento Boutique Living de Salvador: o Blue Barra. Um imóvel de alto padrão que chega para atender a um mercado que busca conforto, design e experiências diferenciadas.

Localizado na Av. Marquês de Caravelas, no coração da Barra, um bairro que já é boutique por natureza, seja pela bela orla, a alta gastronomia ou pela gama de serviços disponíveis, o empreendimento proporciona um estilo de vida sofisticadamente descontraído. Sofisticado, porque tem a assinatura da Gam Arquitetos, escritório consagrado em imóveis de alto padrão, que prioriza a praticidade, o design, conforto e a usabilidade. Descontraído, pois une no seu projeto, o estilo de vida praiano chique da zona sul carioca com a alma criativa e inquieta do baiano.

Uma proposta de valor sólida aliada à localização privilegiada e à qualidade construtiva da Costa Andrade, há 30 anos no mercado, fazem do Blue Barra uma excelente opção de investimento. “O Blue inaugura um novo jeito de viver e investir. O fato de ser na Barra, um bairro que tem fluxo turístico o ano inteiro, com alto valor cultural, próximo do mar, possibilita que o morador, por exemplo, compre para usar em alguns meses e no restante do ano, rentabilize com locação de curta duração. Tudo isso agregado a um projeto inédito e à qualidade e segurança das empresas envolvidas. Sem dúvida, o imóvel ideal para diversificar a carteira, garantindo rentabilidade”, explica Carlos Andrade, Sócio-Diretor da Capa Concepts.

O Blue Barra oferece unidades de quarto e sala com uma suíte, um rooftop com piscina com bela vista para a cidade, espaço gourmert e lounge integrados, além de diversos ambientes em total sintonia com o bairro e com as novas tendências mundiais, como bicicletário, coworking, lavandeira e academia. Além disso, o empreendimento será entregue com bicicletas personalizadas, que vão proporcionar experiências diferenciadas para os seus moradores.

“O Blue Barra está localizado em um dos bairros mais cobiçados e que tem a maior velocidade de venda no mercado e, para completar, o imóvel fica próximo ao shopping, bares, restaurantes renomados, praias do Farol e do Porto”, destaca Gustavo Brito, sócio da B & A Imóveis. As vendas das unidades do Blue Barra já iniciaram com stand no local e uma linda exposição de fotos da Barra dos fotógrafos Kiko Silva e Gustavo Goes. Mais informações, no site bluebarra.com.br.