Salvador realiza mutirão para cadastramento de adolescentes com comorbidades

As 155 unidades básicas da capital baiana participarão nesta sexta-feira (6) do mutirão para atualização e/ou cadastro dos adolescentes entre 12 e 17 anos com as doenças crônicas (comorbidades) ou deficiência física elencadas no Plano Nacional de Imunização na base municipal para habilitação na estratégia de vacinação contra Covid-19.