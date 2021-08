Salvador registra a temperatura mais fria do ano

Há quem diga que não existe inverno no nordeste, mas para os baianos qualquer temperatura abaixo de 24° C já pode ser considerada fria. Partindo desse pressuposto, a manhã da última terça-feira (3) foi de ‘quase neve’. A capital baiana registrou 19,2° C com sensação térmica de 16° C e a previsão é que o clima continue frio e instável nos próximos dias.