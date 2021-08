Samantha Schmütz revela ‘trauma’ de programas com jurados: ‘Nunca mais vou fazer’

Com a estreia do ‘The Masked Singer Brasil’, na noite desta terça-feira (10), os internautas passaram a noite tentando descobrir quem eram os famosos por trás das máscaras. E um dos nomes mais especulados e que virou assunto no Twitter foi Samantha Schmütz. Isso porque a atriz já participou de outros programas de calouros. No entanto, ela usou o Instagram para desmentir que esteja entre os famosos mascarados.

“Bom dia, Brasil! Estou vendo aqui no Twitter… Até amigos meus me mandaram: ‘Você está no The Masked Singer’. Não, não estou. Não estou porque já fiz dois programas com júri e jurei para mim mesma que nunca mais vou fazer programa com júri. Tá bom? É trauma puro. Não existe eu fazer. Mas também estou doida para descobrir as pessoas. Vamos descobrir juntos… Mas eu, me tira do caderninho, tá bom?”.