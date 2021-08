Sammy Lee diz que próxima meta é trocar o nome e comprar casa

Após término do casamento com Pyong Lee, Sammy Lee tem compartilhado detalhes sobre seu processo de superação e sonhos com os seguidores. As informações são do site Metrópoles.

Em uma rede social, um fã questionou: “Alguma meta que deseja conseguir ainda este ano?”. E de uma forma bem direta, Sammy respondeu: “Sair do aluguel, ter casa própria”.

Sammy, tem um filho com o ex-BBB chamado Jake. O pequeno tem apenas 1 ano, e a influenciadora se mudou com o bebê como divórcio. Ainda na rede social, Sammy pediu sugestões para mudança do nome ‘Lee’. “Estou pensando em nome artístico ainda. Ideias?”, disse ela.