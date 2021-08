Sampaio Corrêa 0 x 2 Avaí – Leão ganha duelo direto e dorme vice-líder da Série B

São Luis, MA, 17 (AFI) – O Avaí ganhou a disputa com o Sampaio Corrêa por uma vaga dentro do G4 – zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira à noite, no estádio Castelão em São Luis (MA), na abertura da 19.ª rodada, o time catarinense venceu por 2 a 0 e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança com 33 pontos. O time maranhense continua com 30 pontos, mas perdeu uma posição e aparece em quinto lugar.

O líder é o Coritiba, com 36 pontos após a vitória em cima da Ponte Preta por 2 a 0. O Avaí, além de vencer este confronto direto, vai se manter nesta rodada dentro do G4, embora possa ser ultrapassado por Goiás, com 31, e CRB, com 32 pontos, e que ainda vão jogar nesta última rodada do primeiro turno.

PRESSÃO NÃO FUNCIONA

O Sampaio Corrêa pensava imprimir seu ritmo de jogo agressivo desde os primeiros minutos. Mas encontrou o Avaí bem organizado em campo, com o meio-campo protegendo o setor defensivo. Com isso, o time maranhense tinha muitas dificuldades para chegar ao ataque, muito menos finalizar a gol.

Dentro de sua estratégia de jogo, o Avaí esperou o momento certo para abrir o placar. Isso aconteceu aos 29 minutos, quando Getúlio deu um toque curto para Copete, o suficiente para ele invadir a grande área sozinho e chutar na saída do goleiro Mota.

SEM REAÇÃO

As tentativas de reação do Sampaio foram em vão tanto que o time voltou mudado para o segundo tempo. Roney entrou no lugar de Jean Silva. Além disso, o técnico Felipe Surian adiantou a marcação e tentou uma forte pressão na saída de bola do time catarinense.

Como não chegava na área do Avaí, Surian colocou mais dois atacantes: Ciel e Jarro Pedroso. Com isso, é claro, abriu espaço para o Avaí nos contra-ataques. O adversário ampliou o placar aos 20 minutos. Após avanço pelo lado direito a bola ficou com Bruno Silva que deu um toque lateral a Lourenço. Ele ajeitou a bola e soltou a bomba de perna esquerda, acertando o canto esquerdo do goleiro.

A partir daí, o Sampaio foi ainda mais ao ataque e o Avaí teve chances para ampliar nos contra-ataques. Perdeu chances reais com João Lucas e com Copete. Não conseguiu, porém, comemorou muito a vitória fora de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 20.ª rodada, o Avaí já volta a campo na sexta-feira na Ressacada, em Florianópolis (SC) para receber o líder Coritiba. O Sampaio Corrêa vai enfrentar o Goiás, em Goiânia, no domingo a partir das 16 horas.