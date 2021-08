Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico – Bolívia Querida tira rival da liderança e entra no G-4 da Série B

São Luis – O Sampaio Corrêa tirou o Náutico da liderança, conquistou a terceira vitória consecutiva e ainda entrou no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o time pernambucano por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Castelão, pela 17ª rodada.

Com o resultado, o Sampaio subiu para a terceira posição, com 29 pontos, atrás apenas do Coritiba, com 33, e do próprio Náutico, com 30. O time pernambucano, no entanto, vive seu pior momento no torneio. São quatro tropeços consecutivos, sendo três derrotas nos últimos três jogos.

TIMBU MELHOR

O Náutico teve o controle do primeiro tempo. Sem encontrar espaço na defesa adversária, o time pernambucano só foi conseguir ameaçar aos 31 minutos. Jean Carlos deu passe espetacular para Caio Dantas. O atacante saiu de frente para o gol e tentou uma cavadinha. O goleiro Luiz Daniel estava mais ligado no lance e fez a defesa.

Sem conseguir sair para o jogo, o Sampaio se preocupou em segurar o resultado. No entanto, reclamou muito de um pênalti não marcado em cima de Jean Silva. Bryan derrubou o rival, mas a arbitragem mandou a partida seguir, o que gerou muito descontentamento na delegação da equipe maranhense.

DEU BOLÍVIA

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa cresceu, mas era Jean Carlos quem ditava o ritmo do jogo. O meia deu mais um passe açucarado. Desta vez, Vinícius recebeu livre e desperdiçou grande oportunidades de marcar. Aos poucos, o time maranhense foi dominando aos poucos e o gol parecia ser questão de tempo.

Coube ao técnico Felipe Surian colocar Daniel Costa na partida para tudo mudar. O meia entrou justamente para bater uma falta perigosa. Ele cobrou com perfeição e abriu o placar aos 28 minutos. O segundo foi aos 34. Pimentinha, outro que veio do banco de reservas, disparou em liberdade, tirou da defesa e fez 2 a 0.

A situação do Náutico piorou ainda mais. Após entrada forte, Camutanga recebeu o cartão vermelho direto e acabou expulso. Com um jogador a menos, o time pernambucano não conseguiu reagir e acabou perdendo e vendo o Coritiba o ultrapassar na liderança da Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Cruzeiro no sábado, às 16h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 19h, o Náutico visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC).