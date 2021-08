Sampaio Corrêa x Avaí – Leão no Castelão não é bom sinal para o Bolívia

São Luís, MA, 16 (AFI) – A noite de quarta-feira promete uma briga intensa pelo G4 do Campeonato Brasileiro Série B. O Sampaio Corrêa recebe, no Castelão, o Avaí, pela 19ª rodada, às 21h30.

O Sampaio Corrêa está na quarta colocação com 30 pontos, a três do líder Coritiba. Campanha praticamente igual à do Avaí, que também tem 30, mas fica na quinta posição por conta do saldo de gols (6 contra 9). O Náutico também aparece na bagunça com 30 pontos e cinco no saldo.

CONFRONTO DIRETO ASSUTA BOLÍVIA

Oito vitórias, seis empates e quatro derrotas. Estes são os números de Sampaio Corrêa e Avaí. Em bolas na rede contra, também é igual: 13. O Bolívia Querida leva vantagem, então, nos gols a favor (22 a 19).

A última rodada do primeiro turno reuniu os times dentro do Castelão para decidir quem permanece, ou pelo menos dorme, no G4. O Sampaio Corrêa é forte em casa e quando tropeçou foi nos confrontos diretos.

Chance de ouro para o Avaí, que perdeu apenas uma nos últimos 13 jogos para o Guarani por 1 a 0, entrar de vez na zona de classificação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Felipe Surian deve mudar os titulares. O volante Ferreira cumpriu suspensão, no último empate contra o Cruzeiro em 1 a 1, e retorna ao time. A dúvida está em quem sai.

Márcio Araújo começou o duelo com a Raposa e seria o nome certo para dar a vaga, porém, Betinho sofreu uma entorse no tornozelo. Ele ainda não foi avaliado em definitivo e Felipe Surian só decidirá momentos antes da partida.

A tendência do Avaí de Claudinei Oliveira é manter os 11 iniciais da vitória sobre o Náutico por 2 a 0. O zagueiro Alemão até foi liberado pelo Departamento Médico, mas deve ficar entre os reservas.

No ataque, quem pode ser a surpresa é Vinícius Leite, que fez grande partida contra o Timbu e, talvez, apareça na vaga de Renato. O atacante Rômulo segue de fora com uma lesão muscular.