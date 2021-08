Sampaio Corrêa x Náutico – Confrontos diretos rompem Castelão, mas Timbu não vive boa fase

São Luís, MA, 10 (AFI) – Nesta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Sampaio Corrêa recebe, no Castelão, o Náutico, às 21h30. As sequências não são das melhores para ambos, porém, a necessidade de uma resposta é gigante.

O Bolívia Querida é o sexto colocado com 26 pontos a apenas um do Goiás, que abre a zona de acesso. O problema são os vários times também na briga pelo G4. Até o 11º colocado, onde está o Operário, a distância do Goiás é de três pontos.

O Náutico na liderança, até o momento, também sofre ameaças, então. Além de estar empatado com o Coritiba, ambos com 30, os próprios times que lutam pelo acesso podem se aproximar. O Coxa, inclusive, entra em campo mais cedo, às 16 horas, contra o Brasil-RS, e pode assumir a ponta.

CASTELÃO SERÁ CAPAZ DE IMPEDIR TIMBU EM BAIXA?

Os últimos dois jogos do Sampaio Corrêa em casa foram contra adversários da parte de cima da tabela. Grandes missões, que acabaram sem sucesso. O Bolívia Querida perdeu por 3 a 2 para o Coritiba e para o CRB, atualmente na terceira posição.

Antes, porém, eram quatro partidas com quatro triunfos sobre Ponte Preta e Londrina por 1 a 0, Confiança por 3 a 1 e Botafogo por 2 a 0. Adversários menos badalados na competição.

Seria o ponto favorável para o Náutico vencer e aumentar o saldo de gols, que coloca o time na liderança, mas o Timbu está mal. Sofreu sete gols nas últimas duas partidas com direito a goleada do Confiança por 4 a 0. O Coritiba foi o outro responsável e ganhou por 3 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Felipe Surian tem um retorno e um desfalque. O lateral-direito Luis Gustavo cumpriu suspensão na última rodada, no triunfo sobre o Vila Nova por 2 a 0, mas o lateral-esquerdo recebeu o terceiro amarelo e fica de fora.

Luis deve recuperar a posição ocupada por Watson e Felipinho é o mais cotado na ausência de Zé Mario. Felipe Surian, porém, tem a opção de escalar Eloir na esquerda e Pimentinha no meio campo.

O comandante Hélio dos Anjos tem boas notícias. Quatro jogadores voltam ao time após suspensão ou se recuperar de lesão. Bryan, Camatunga e Vinícius cumpriram a ausência por indisciplina e Hereda não sente mais as dores musculares.

Além dos retornos, o treinador pode promover a estreia do atacante Caio Dantas. O único desfalque é do zagueiro Carlão, que recebeu o vermelho contra o Confiança. Yago, então, deve seguir no miolo da defesa.