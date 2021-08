Samsung apresenta novos smartphones da linha Galaxy M

A Samsung anunciou a chegada de dois novos integrantes da linha Galaxy M: o Galaxy M62 e o Galaxy M32. Os novos smartphones apresentam performance poderosa, design elegante e tela com display infinito que garante conforto para assistir vídeos, séries ou curtir games. Além disso, contam com baterias de 7.000 mAh, no M62, e 5.000 mAh no M32, trazendo mais horas de uso do dispositivo.

Como as pessoas estão cada vez mais dependentes do uso do smartphone para realizar tarefas do dia a dia, como estudar, se divertir ou até trabalhar, a Samsung acredita que as características da linha Galaxy M podem garantir a satisfação dos usuários.

Para isso, a fabricante destaca as telas de 6,7 polegadas do M62 e de 6,4 polegadas do M32, que contam com resolução Full HD+. Além disso, contam com a tecnologia super AMOLED, que permite ligar e desligar seus pixels três vezes mais rápido do que outras comuns. Dessa forma, o conteúdo de vídeo fica mais fluído, mesmo aqueles com bastante movimentos e cortes de cena.

Em questão de hardware, o Galaxy M62 apresenta processador Samsung Exynos 9825, um octa-core de até 2.7GHz, e memória RAM de 8GB. Já o Galaxy M32 tem processador da MediaTek Helio G80, um Octa-Core de até 2.0GHz, além de 6GB de memória RAM. Nos dois smartphones, o armazenamento interno é de 128GB, com opção de expansão com cartão MicroSD de até 1 TB, vendido separadamente.

LEIA MAIS: Novo moto g60s chega com bateria de carregamento ultrarrápido

Vale destacar que, pela primeira vez na linha Galaxy M, os smartphones Galaxy M62 e M32 apresentam compatibilidade com o Samsung Pay, que permite pagamentos por contato.

Câmeras

Você Pode Gostar Também:

Tanto o Galaxy M62 quanto o Galaxy M32 apresentam quatro lentes para garantir imagens e vídeos de qualidade. No caso do M62, a câmera principal é de 64MP e a Ultra Wide de 12MP, que captura cenas em um ângulo de até 123º, similar ao olho humano. A lente de profundidade é de 5MP e a frontal é de 32MP.

Já câmera traseira macro, de 5MP, traz um efeito capaz de desfocar o fundo e assegura o foco em cada detalhe aproximado. O recurso Single Take também facilita a captura de vários modos ao mesmo tempo a partir do uso de inteligência artificial (IA). Com apenas um toque, é gerado um pacote com os melhores modos de imagens e vídeos identificados pela IA.

O Galaxy M32 também possui uma câmera frontal de qualidade, com 20MP. Na parte de trás, há quatro câmeras, sendo uma de 64MP (principal), uma de 8MP (Ultra Wide), uma de 2MP (profundidade) e uma câmera macro, também de 2MP. O conjunto de câmeras garante imagens e vídeos de alta resolução e brilho. A IA também está embutida no Galaxy A32, assegurando melhorias e otimização nas imagens.

O Modo Noturno, por exemplo, combina 12 frames para uma foto mais estável e brilhante, seja com a câmera de selfie ou com as câmeras traseiras. Além disso, o recurso Otimizador de Cena¹ é capaz de reconhecer, com auxílio de IA, 20 tipos de cenas diferentes para apresentar soluções de melhoria das imagens.

Ele reconhece, por exemplo, quando a imagem se refere à comida, a pessoas, à arquitetura, a textos e etc. As imagens também podem ser personalizadas com a disponibilização de mais de 99 filtros customizados.

Preço e disponibilidade

Com preço sugerido de R$ 3.499, o Galaxy M62 está disponível em duas cores (preto e azul), enquanto o Galaxy M32, por sua vez, tem o preço sugerido de R$ 2.399 e pode ser encontrado nas cores preto, azul e branco. Os dois smartphones podem ser encontrados na loja online da Samsung e nos e-commerce de parceiros varejistas, mas somente o M32 está presente nas lojas físicas da Samsung.

Até o dia 31 de agosto de 2021, ambos os smartphones terão um preço especial de lançamento com o Galaxy M62 no valor de R$ 2.499 e o Galaxy M32 no valor de R$1.999 neste período, segundo a fabricante.