Santa Cruz-PE 1 x 2 Manaus-AM – Gavião vence, volta à briga pelo G4 e afunda Cobra Coral

Recife, PE, 1 (AFI) – Dando sequência ao calvário do Santa Cruz-PE na Série C, o Manaus-AM visitou o clube fora de casa e venceu. Em pleno Arruda, o Gavião Real aplicou 2 a 1 nos pernambucanos. Com isso, afundam o Tricolor do Arruda na lanterna, com três pontos, e saem de perto do Z2, chegando a 14.

EFICIÊNCIA VISITANTE

Jogando em seus domínios e desesperado por uma vitória, o Santa Cruz-PE começou o duelo partindo para cima do Manaus-AM. Apesar disso, não tinha eficiência e dava espaços. Em um deles, acabou saindo atrás do placar. Logo aos 9 minutos, Denílson mandou a bola para as redes e deixou os manauaras na frente.

Manaus-AM vence o Santa Cruz-PE pela Série C (Foto: Rafael Melo / Santa Cruz)

O panorama seguiu até o intervalo e após a volta dos vestiários. Com isso, mais uma vez, o Tricolor do Arruda voltou pressionando, mas quem ampliou foi o Gavião Real. Aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, Rafhael Lucas mandou a bola para as redes e fez o segundo tento visitante. No fim, Pipico diminuiu, mas não impediu a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Santa Cruz-PE e Manaus-AM voltam a campo no próximo fim de semana pela Série C. Em Horizonte, no Ceará, o Tricolor do Arruda visitará o Floresta-CE em busca dos três pontos. A partida ocorrerá às 17h do sábado (7). Um dia depois, no domingo, é a vez do Gavião Real voltar a campo. Às 16h, o clube recebe o Volta Redonda na Arena da Amazônia, em Manaus-AM.