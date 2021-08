Santander abre vagas de trainee com salário de R$ 6.700

O Banco Santander abriu as inscrições nesta quarta-feira (25) para o seu programa de trainee 2022. Ao todo, serão mais de 100 vagas para profissionais recém-formados de todo o Brasil e de qualquer curso.

O processo terá diferentes etapas, com testes online, dinâmica de grupo, entrevistas com RH e gestores e uma entrevista final com um vice-presidente da área escolhida pelo candidato.