Santo André-SP x Portuguesa-SP – Times se enfrentam valendo a ponta do Grupo A7

Santo André, SP, 20 (AFI) – Em um dos duelos que prometem ser um dos melhores da rodada, Santo André e Portuguesa fazem confronto direto pela liderança do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 15h, no sábado, na Arena Inamar, em Diadema.

O Ramalhão é o vice-líder com 17 pontos, a Lusa está na ponta com 19.

TREINAMENTOS

Comandado pelo técnico Wilson Junior, o time vem realizando treinamentos tático no Poliesportivo Jairo Livolis ao longo da semana.

SEM PROBLEMAS NO RAMALHÃO

Para o duelo, o time não conta com nenhuma baixa ou suspensão.

DÚVIDA NA LUSA

O atacante Tito, que se recupera de um problema no músculo adutor, participou de parte da atividade da manhã. Porém, segue como dúvida.

MISTÉRIO

A assessoria do clube não divulgou quais serão os 11 titulares. Fernando Marchiori fez suspensa na escalação.