Santos contrata meio-campista do Real Madrid por empréstimo

Santos, SP, 16 (AFI) – No final da tarde desta segunda-feira, o Santos anunciou a contratação do meio-campista Augusto Galván. O jogador estava no Real Madrid.

Com 21 anos, Galván chega com um vínculo por empréstimo até junho do próximo ano.

PASSAGEM PELA ESPANHA

Natural de Ribeirão Preto, Augusto Galván foi revelado na base do rival São Paulo. E saiu cedo do Brasil. Aos 17, foi para o futebol espanhol, no ano de 2017. Não chegou a atuar pelo time principal do Real, mas defendeu o time B, o chamado Real Madrid Castilla. També, passou por CD Leonesa e Las Rozas, ambos das divisões inferior do futebol da Espanha.

MENINO DA VILA

Galván falou sobre a alegria de vestir a camisa santista.

“A alegria é imensa. Desde pequeno eu assistia aos jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser um Menino da Vila, não tem preço que pague”, disse.

DENTRO DO ORÇAMENTO

Presidente do Santos, Andres Rueda disse que o jogador chegou nas condições que o clube pode arcar.

“Com salários dentro das nossas possibilidades e com preços de compra e salário pré determinado. Vamos reforçando o nosso elenco”, explicou.