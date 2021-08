Santos x Corinthians – Com resultados parecidos, times chegam com dois pontos de diferença para o clássico

Santos, SP, 6 (AFI) – Com somente dois pontos separando as duas equipes na tabela, Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 15h, na Vila Belmiro. O confronto é válido pela 15° rodada do Brasileirão. Ambas as equipes estão buscando maio consistência nos resultados.

Em oitavo lugar com 19 pontos, o Peixe vem de uma vitória. Logo atrás, vem o Timão, em 11°, com 17, vindo de um revés.

MARINHO VOLTA?

Principal jogador do time, Marinho não enfrentou Chapecoense e Juazeirense. No fim de semana, o atacante estava suspenso do Brasileirão pelo terceiro cartão amarelo. Por causa de um incômodo no reto femoral, ele também não viajou a Juazeiro para o duelo da Copa do Brasil.

LESIONADOS

Fernando Diniz ainda segue com algumas dificuldades para escalar o Peixe, isso porque o Departamento Médico continua movimentado. Sandry, Jobson, Moraes e o goleiro John.

CASO RENATO AUGUSTO

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), o meio-campista recém contratado, Renato Augusto, ainda não está 100% fisicamente e deve não entrar em campo. Caso jogue, será com minutos regulados no segundo tempo.

GIULIANO DEVE JOGAR

O clássico deve marcar, porém, a estreia de Giuliano, que já havia aparecido no BID da CBF na última terça-feira.

RECUPERADOS

Ruan Oliveira e Mantuan, recuperados de lesões, treinaram com todo o grupo e também podem ser novidades nos próximos jogos.