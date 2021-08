Santos x Internacional – Após eliminação, Peixe vira a chave e tenta brecar ascensão colorada

Santos, SP, 21 (AFI) – De um lado um time eliminado da Copa Sul-Americana, de outro um outro que parece ter se encontrado no Campeonato Brasileiro da Série A. É este o panorama para o duelo deste domingo, às 18h15, entre Santos e Internacional, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Peixe caiu na últioma quinta na Copa Sul-Americana para o Libertad após derrota por 1 a 0 no Paraguai. Agora, tentar virar a chave para reagir no Brasileirão. Em décimo com 21 pontos, o peixe vem de dois empates seguidos para Corinthians e Fortaleza.

O Peixe terá pela frente o Internacional, nono colocado com, 21 pontos, que está há três jogos invicto e vem de duas vitórias seguidas – sobre Flamengo (4 a 0) e Fluminense (4 a 2).

PEIXE

O atacante Marcos Guilherme falou que a responsabilidade pela eliminação na Sul-Americana é dos jogadores e promete reação imediata no Peixe.

“É difícil de falar, era um objetivo grande. Mas a culpa é nossa, dos jogadores, que não conseguimos atuar. Sempre temos que estar em evolução. Somos uma equipe jovem, mas muito bem treinada. Quando atuamos bem fica difícil de nos marcar. Temos que levantar a cabeça porque ainda temos o Brasileiro e a Copa do Brasil, não há tempo para lamentar”, explica.

Augusto Galván apareceu, na sexta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear neste domingo. O meia de 22 anos e que pertence ao Real Madrid assinou contrato com o Alvinegro na última segunda-feira (16). Galván pertence ao Real Madrid e ficará emprestado ao Peixe até junho de 2022.

INTERNACIONAL

Para este jogo, o lateral-direito Saravia está fora. Ele passou por uma artroscopia no joelho direito e ficará afastado dos gramados por até um mês. Gabriel Mercado e Heitor disputam a vaga.

O centroavante Paolo Guerrero participou normalmente das últimas atividades depois de se envolver em um acidente de trânsito na quarta-feira e fica como opção no banco de reservas.

Diego Aguirre vai manter a formação que vem dando certo, com Rodrigo Lindoso ao lado de Rodrigo Dourado e dar mais liberdade a Edenilson, Patrick e Taison.

O atacante Yuri Alberto vai enfrentar o Santos pelça primeira vez desde que deixou o Peixe.