São José-RS 1 x 1 Novorizontino-SP – Tigre leva gol de goleiro, cede empate, mas segue entre os primeiros

Porto Alegre, RS, 21 (AFI) – O Novorizontino perdeu grande oportunidade de disparar na liderança do Grupo B, mas segurou um empate por 1 a 1 diante do São José, no estádio Francisco Novelletto, na manhã deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 24 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Ypiranga e Criciúma, com 23, e pelo Ituano, com 21. O São José, por outro lado, ficou na oitava posição, com 13.

TIGRE NA FRENTE!

O Novorizontino comandou o primeiro tempo. O time paulista esteve à vontade em campo e criou as principais oportunidades. Em uma delas, Danielzinho roubou a bola no campo de ataque e tocou para Willean Lepo, que recebeu de costas, na marca do pênalti. O camisa 8 dominou, viu a bola subir e mandou uma bicicleta no ângulo de Fábio Rampi, que fez um milagre para evitar o gol.

São José e Novorizontino ficam no empate. Foto: Eduardo Torres Divulgação/EC São José

O time paulista continuou em cima e abriu o marcador aos 34 minutos. Reverson recebeu pelo lado esquerdo de campo, deixou o zagueiro ‘na saudade’, invadiu a área e tocou para Willean Lepo, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Após o gol, o São José tentou responder, principalmente, com Maradona, mas pouco fez para ameaçar o goleiro Lucas Pereira.

EMPATE!

No segundo tempo, o Novorizontino ‘sentou’ no resultado e chamou o São José para o seu campo de defesa. O jogo estava controlado, mas a bola bateu na mão do defensor do time paulista, dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. O goleiro Fábio Rampi foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Após o gol, o São José começou a gostar do jogo, foi para o ataque, mas o Novorizontino se segurou para confirmar um ponto longe de seus domínios. No fim, o goleiro Lucas Pereira deu um susto ao se sofrer um choque, mas se recuperou e terminou a partida naturalmente.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Criciúma, na sexta-feira, ás 20h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (MG). No domingo, às 18h, o São José recebe o Paraná, no Francisco Novelleto, em Porto Alegre (RS).