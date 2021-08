São José-RS 4 x 2 Botafogo-SP – Zequinha faz seu melhor jogo na Série C e deixa a degola

Porto Alegre, RS, 01 (AFI) – O Botafogo tentou, mas não conseguiu terminar a 10ª rodada do G-4 do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O time paulista perdeu para o São José por 4 a 2 na tarde deste domingo, no estádio Francisco Novelletto, pela décima rodada.

Com o resultado, o Botafogo viu cair uma invencibilidade de três jogos e ficou na quinta posição, com 16 pontos, mesma pontuação do Ituano, quarto. São José, por outro lado, deixou a zona de rebaixamento e subiu para oitavo, com 11.

SÓ DEU ZEQUINHA!

O São José se aproveitou do gramado sintético e molhado do Passo D’Areia para dominiar o primeiro tempo. O time gaúcho anulou o Botafogo e abriu o placar aos 15 minutos. Everton Bala arriscou de longe, rasteiro, e viu Igor Bohn espalmar para o meio. Claudio Maradona pegou o rebote e estufou as redes.

A pressão do time gaúcho continuou. Mazola soltou o pé para defesa de Igor Bohn. A bola bateu na trave e voltou para o goleiro, que segurou e impediu o segundo. O Botafogo enfim respondeu. Rodrigo recebeu de Xuxa e exigiu linda defesa de Fábio, que também pegou, logo depois, a tentativa de Walter.

São José derrota o Botafogo

Aos 45 minutos, no entanto, o São José ampliou. Crystopher foi acionado pela esquerda. Ele ajeitou para o pé direito e mandou no ângulo de Igor Bohn.

SOBRANDO

No segundo tempo, o time gaúcho continuou em cima e fez 3 a 0 aos três minutos. Gabriel Lima recebeu pela direita e arriscou. A bola bateu em Yan Victor e enganou Igor Bohn. E o quarto foi aos seis. com Claudinho Maradona, que fez fila na defesa adversária e chutou para o fundo das redes.

Com 4 a 0 no placar, o São José acomodou e viu o Botafogo crescer. Aos 13 minutos, Rafael Tavares recuperou a bola e deu para Neto Pesso diminuir. Aos 31, foi a vez o time paulista fez o segundo. Bruno Santos recebeu de Pará e cabeceou na trave. A bola bateu em Bruno, do clube gaúcho, e entrou.

Nos minutos finais, o Botafogo foi para cima, pressionou, mas o São José administrou a vantagem para confirmar três pontos importantes na luta contra a degola.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Paraná no sábado, às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Na segunda, às 20h, o São José visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).