São José-RS x Novorizontino-SP – Tigre tenta seguir embalado para assumir liderança isolada da Série C

Porto Alegre, RS, 20 (AFI) – Depois de vencer o lanterna Oeste-SP na rodada passada, o Novorizontino-SP terá mais um duelo contra times da parte debaixo da tabela para se manter no G4 e na briga pela liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na manhã deste sábado (21), o time paulista visita o São José-RS, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, às 11h.

Atualmente com 23 pontos, o Novorizontino está no pelotão da frente da chave. Em doze jogos são sete vitórias, dois empates e três derrotas. Já o São José-RS não vive uma situação tão animadora. Sem vencer há dois jogos, o time gaúcho busca a reabilitação para abrir distância da zona de rebaixamento. Com 12 pontos, a equipe é oitava colocada, já o Paraná, primeiro time dentro do Z2 tem nove.

SÃO JOSÉ-RS

Para o duelo, a principal novidade é o retorno do técnico Pingo, que volta a ficar à frente da equipe após cumprir suspensão na rodada passada. O auxiliar João Bandock foi quem ficou à beira do gramado contra o Ituano. Além disso, o atacante Cláudio Maradona também retorna. Além de acreditar em salvar a equipe da degola, o comandante afirmou que ainda sonha com a classificação.

“Nós ainda pensamos em classificação, sim. Vamos buscar essa vaga até o final. Por isso, todos os jogos são importantes, mas este é bem mais decisivo. As últimas atuações foram importantes para reforçar a nossa confiança. O importante é que estamos melhorando e ficaremos ainda melhores, porque os jogadores assimilaram muito bem o nosso estilo de jogo”, disse Pingo.

Já o zagueiro Jadson, que é um dos líderes do elenco, fez uma análise mais específica do duelo contra o Novorizontino. “Este jogo tem o mesmo peso de todos os que temos feito nas últimas rodadas. Queremos sair da situação incômoda na tabela e precisamos fazer o dever de casa”.

NOVORIZONTINO

Para o duelo, o técnico Léo Condé não deve fazer grandes mudanças na equipe titular do Novorizontino, afinal em ‘time que está ganhando não se mexe’. Isso porque, ele não tem desfalques por suspensão ou lesão. Na visão do volante Barba, que deve começar a partida como opção no banco de resertvas, o elenco se sente pronto para se doar durante os 90 minutos da partida do final de semana.

“Esperamos fazer um bom trabalho pois temos uma equipe muito capacitada. Todos estão preparados para desempenhar seu melhor dentro de campo e esse desejo de se dar bem ao final da partida é notável. Estamos fazendo um trabalho intenso ao longo da semana e queremos absorver todas as orientações dos nossos treinadores. Queremos voltar para casa com um importante resultado e deixar nossa situação confortável na tabela”, disse o jogador.