São José-RS x Paraná – Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, times fazem duelo decisivo

São José, RS, 27 (AFI) – No duelo direto que pode valer a permanência das equipes na Série C do Campeonato Brasileiro, São José-RS e Paraná se enfrentam neste domingo, pela 14° rodada. A partida acontece no Passo D´Areia, ás 18h.

Em oitavo lugar, está o Zequinha com 13 pontos. Logo atrás, vem a e equipe Tricolor com 20, ou seja, é um duelo direto pela fuga da zona da degola.

ZÉQUINHA COMPLETO

Para o confronto direto, o técnico Pingo poderá contar com força máxima. Não já jogadores lesionados ou no departamento médico.

TREINAMENTO

A equipe segue se preparando, e nesta semana realizou os treinamentos táticos no próprio estádio. Jogando em casa, o time tem a vantagem de não precisar se desgastar com viagem e outros procedimento de uma partida fora de casa.

RETORNO TRICOLOR

O zagueiro Jonathan Costa volta após cumprir suspensão.

TODOS ILESOS

Na última partida, todos que estavam pendurados permaneceram sem levar cartão, ou seja, estão aptos para o jogo. Alex Murici e Bryan foram disciplinados.