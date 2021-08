São Paulo confirma mais uma lesão e lista de desfalques aumenta

São Paulo, SP, 5 (AFI) – Com lesão confirmada durante a semana, o zagueiro Diego Costa é mais um que entra na lista de lesionados do São Paulo. O jogador não viajou para o Rio de Janeiro, onde o tricolor bateu o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira. O defensor se machucou durante um treinamento.

Além dele, Eder, Luciano, Marquinhos e William estão no departamento médico.

VAI PERDER MAIS

Além do confronto da Copa do Brasil, Douglas Costa também não estará disponível pra o confronto de sábado, no Brasileirão, contra o Athletico. A a delegação que viajou ao Rio permanecerá na cidade até sexta, quando viaja a Curitiba.

SITUAÇÃO NO ELENCO

Diego Costa não atua como titular no time de Crespo. Na ausência do jogador, Rodrigo Freitas foi utilizado em São Januário quando o argentino resolveu tirar Miranda da equipe no segundo tempo do jogo contra o Vasco.

COPA DO BRASIL: Gols de Vasco 1 x 2 São Paulo