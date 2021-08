São Paulo pode receber valor milionário por venda de atacante aos Estados Unidos

São Paulo, SP, 6 (AFI) – Atualmente no Lille, da França, mas a caminho do Atlanta United, dos Estados Unidos, a vende Luiz Araujo pelo clube francês deve render R$ 1,5 milhão ao São Paulo, clube em que o atacante passou parte do período de formação.

Antes de chegar ao tricolor, o atacante passou pela base do Mirassol.

PERÍODO TRICOLOR

Luiz Araújo esteve no São Paulo dos 17 aos 21 anos, quando foi vendido ao Lille por cerca de R$ 38 milhões em 2017.

O NEGÓCIO

Quando vendido ao Lille, o São Paulo fez um acordo que previa uma parte do lucro caso o atacante fosse vendido pelo clube da França por mais de 10 milhões de euros, justamente a quantia que o atacante foi negociado.

Se a negociação for confirmada nesses termos, o Tricolor terá direito só ao mecanismo de solidariedade.

TÓQUIO: E o clima tá como? Matheus Cunha bota a seleção masculina de futebol no ritmo da final contra a Espanha ao som de Natiruts