São Paulo x Fortaleza – Duelo de Tricolores nas quartas de final da Copa do Brasil

São Paulo, SP, 24 (AFI) – Nesta quarta-feira, acontece o duelo de Tricolores pelas quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Fortaleza se encontram às 21h30, no Morumbi. Apesar de se recuperar da eliminação para o Palmeiras, na Libertadores, vencendo o Sport no final de semana, o momento do Fortaleza é melhor. A equipe do Pici é a terceira colocada no Brasileirão.

Para o confronto, os times não sofreram muito para se classificar nas oitavas de final. O Tricolor do Morumbi bateu o Vasco nos dois jogos. 2 a 0 e 2 a1, respectivamente. Já o Leão, bateu o CRB por 2 a 1 e 1 a 0.

SOBERANO COM NOVIDADES

Para o único torneio que restou par o time conquistar, o São Paulo conta com a volta de Benitéz e Luciano. Ambos jogadores do Setor ofensivo e que se destacaram muito no início da temporada passada. Luciano, vem jogando muito bem desde o Brasileirão do ano passado, em que o time teve o título nas mãos.

LEÃO CHEGA CONFIANTE

Para chegar nas quartas de final, o Leão passou sem dificuldades nas quartas de final. Venceu o CRB nas duas partidas de oitavas de final. O primeiro jogo por por 2 a 1 e o segundo por 1 a 0.

DESFALQUE

O Leão não contará com Marcelo Benevenuto, que já atuou pelo Botafogo na competição. Jackson deve entrar no lugar do zagueiro.

RETORNOS

Para o duelo, o time contará com dois “reforços”. Titi, poupado contra o Juventude, e Pikachu, que cumpriu suspensão.