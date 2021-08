São Paulo x Grêmio – Tricolores jogam pela sobrevivência no Morumbi

São Paulo, SP, 13 (AFI) – São Paulo e Grêmio já fizeram final de Campeonato Brasileiro em 1981. Hoje vivem uma realidade bem diferente. Em 2021, no confronto entre os dois tricolores pela 16ª rodada no estádio do Morumbi, às 21h, os dois times lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

O São Paulo é o 16º colocado, com 15 pontos, apenas um distante do Z4. O Grêmio é o vice-lanterna com apenas dez pontos.

Dois jogos invicto na Série A – empate com o Palmeiras e vitória sobre o Athlético – o São Paulo luta para melhorar seu retrospecto no Morumbi. Em casa, o São Paulo venceu apenas o Bahia em sete partidas realizadas neste Brasileirão – perdeu duas (Red Bull Bragantino e Fortaleza) e empatou quatro (Fluminense, Chapecoense, Cuiabá e Palmeiras).

Contra o Grêmio o retrospecto também joga contra. Desde 2015, vitória por 2 a 0 pelo Brasileirão daquele ano, o São Paulo não vence o Grêmio no Morumbi. São seis jogos no período, com seis empates.

MISTÉRIO

Para esta partida, o técnico Hernán Crespo poupar jogadores por causa do duelo contra o Palmeiras, três dias depois pela Copa Libertadores. Na última terça, as duas equipes empataram por 1 a 0 pela partida de ida das quartas de final do torneio continental.

Um dos desfalques certos é o lateral-esquerdo Welington, que teve uma pequena lesão diagnosticada no músculo posterior da coxa esquerda. O zagueiro Arboleda é outro que será poupado contra o Grêmio.

GRÊMIO

Para o jogo deste sábado, o técnico Luiz Felipe Scolari deve optar por manter Chapecó como o titular no gol do Grêmio, com Brenno, que retornou da seleção olímpica, no banco de reservas. Novo reforço, o volante paraguaio Mathías Villasanti ainda não está regularizado e fica de fora.

O zagueiro Kannemann, com uma pancada no joelho, é outro desfalque. Ruan deve ser mantido na equipe titular.

O volante Victor Bobsin, retirado da relação do jogo contra os catarinenses em virtude de um resfriado, segue fora.