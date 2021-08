São Raimundo-RR 4 x 0 Ypiranga-AP – Em grande estilo, Mundão garante vaga

Boa Vista, RR, 14 (AFI) – Após garantir vitória contra o Ypiranga-AP na 11ª rodada nesse sábado (14), o São Raimundo-RR garantiu a sua classificação para a próxima fase da Série D.

Ainda invicto com sete vitórias e quatro empates, o Mundão chegou aos 25 pontos e não pode ser ultrapassado. Com esta pontuação, o Azulão é vice-líder do Grupo 1, ficando atrás apenas do Castanhal-PA. Com 11 pontos, vindo de três vitórias, dois empates e seis derrotas, os amapaenses seguem fora do G4.

MUNDÃO VENCE!

Garantindo um bom começo de partida, o Mundão terminou o primeiro tempo com dois gols contra o Ypiranga. Ainda aos 12 minutos, Wanderson foi responsável pelo primeiro gol. Dez minutos depois, Éric lançou a segunda bola certa e fez o segundo tento para os Roraimenses. Assim, a vitória ia se encaminhando.

Já na segunda etapa, após um início morno, o Mundão acelera para o gol mas o goleiro Redson defende a bomba de Juninho. Aos 14 minutos foi a vez do Clube da Torre avançar e quase marcar um golaço, mas a bola saiu por cima do travessão.

São Raimundo-RR vence o Ypiranga-AP e está classificado na Série D (Foto: Divulgação / São Raimundo-RR)

O jogo seguiu com mudanças sendo realizadas nos dois times. Aproveitando o seu bom aproveitamento, o Mundão chega aos terceiro gol aos 21, mais uma vez através de Éric. A vantagem aumentou ainda mais aos 29’ quando o volante Juca marcou mais um para os mandantes. Após mais mudanças e cartões amarelos, o jogo termina com a vitória do São Raimundo.

NA TÁTICA

Mesmo com mais posse de bola, o Ypiranga-AP não conseguiu traduzir o domínio em finalizações, como fez São Raimundo-RR. Além disso, com uma maior eficiência ofensiva, o Mundão também teve mais finalizações corretas, traduzidas em chances de gol.

Através delas, foi construída a goleada que garantiu ao time uma vaga antecipada para a segunda fase da Série D, ainda faltando três rodadas para terminar.

PRÓXIMOS JOGOS

São Raimundo-RR e Ypiranga-AP voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. No sábado, às 17h, o Mundão faz duelo direto pela liderança da competição diante do Castanhal-PA às 17h no Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR. No domingo, é a vez do Clube da Torre voltar a campo diante do GAS-RR, no Zerão, em Macapá, às 18h.